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رئيس الوزراء الهولندي" سنزيد مساهمة تمويل المناخ إلى 1.8 مليار يورو بحلول عام 2025 (الشرق)

Lebanon 24
07-11-2022 | 14:18
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