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الخارجية الأميركية: ننتظر التقارير بشأن مقتل مواطن أميركي في بغداد (العربية)

Lebanon 24
07-11-2022 | 14:25
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