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الخارجية التركية تدين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين بإدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين

Lebanon 24
07-11-2022 | 15:44
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