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حاكم ولاية فلوريدا يعلن حالة الطوارئ في ٣٤ مقاطعة مع اقتراب الإعصار "نيكول"

Lebanon 24
07-11-2022 | 18:22
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