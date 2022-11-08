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الجيش الروسي يتصدى لطائرات مسيرة في أجواء مدينة سيفاستبول بشبه جزيرة القرم

Lebanon 24
08-11-2022 | 02:27
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