وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة

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