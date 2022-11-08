Advertisement

أخبار عاجلة

فراس أبيض: اللقاح سيتوزّع على كل الجنسيات في المناطق المستهدفة على أن يكون التوزيع بشكل ميداني من فرق متخصصة تجول على هذه المناطق من دون الحاجة للتسجيل على منصة كما حصل مع كورونا

Lebanon 24
08-11-2022 | 04:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة
lebanon 24
08/11/2022 17:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد: المناطق المستهدفة بالقصف الإسرائيلي بمحيط دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران
lebanon 24
08/11/2022 17:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة : يجب أن يكون الرئيس شخصية مؤمنة باتفاق الطائف والعودة إلى تطبيقه بشكل صحيح
lebanon 24
08/11/2022 17:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن "قلقة بشكل متزايد" إزاء احتمال استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا
lebanon 24
08/11/2022 17:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:45 | 2022-11-08
09:36 | 2022-11-08
09:28 | 2022-11-08
09:04 | 2022-11-08
08:54 | 2022-11-08
08:46 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website