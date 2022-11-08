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وزير الدفاع البولندي: واشنطن قررت توسيع قاعدتها العسكرية في غرب البلاد

Lebanon 24
08-11-2022 | 05:23
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