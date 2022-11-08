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مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الأوضاع الأمنية في كل لبنان وفي فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنّه مطلب لكل اللبنانيين

Lebanon 24
08-11-2022 | 05:45
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