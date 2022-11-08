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أخبار عاجلة
ماكرون سيعلن انتهاء عملية "برخان" العسكرية في غرب أفريقيا رسميا غدا
Lebanon 24
08-11-2022
|
06:37
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