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زيلينسكي يطلب من مجلس النواب الأوكراني تمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية

Lebanon 24
08-11-2022 | 06:57
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