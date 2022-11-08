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ميقاتي: على الرغم من كل التحديات التي تواجهنا خطت الحكومة اللبنانية خطوات كبيرة في استجابتها لمكافحة التغير المناخي كجزء من التزاماتنا الوطنية بالتعاون مع الدول الاخرى

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:38
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