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وزير الخارجية التركية: لا يوجد حالياً أي مخطط للتواصل مع سوريا إلا أنّ الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات ما زالت مستمرة

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:54
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