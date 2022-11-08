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وزير الدفاع الكويتي: الظروف الاستثنائية إقليميا ودوليا تستدعي رفع جاهزية قواتنا المسلحة (العربية)

Lebanon 24
08-11-2022 | 09:36
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