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مسؤول أميركي: هناك دعم واضح من الديمقراطيين والجمهوريين لأوكرانيا وسنساعدهم متى احتاجوا ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2022 | 09:45
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