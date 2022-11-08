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رئيس الوزراء العراقي: لدينا 3 ملفات مع تركيا هي الأمن والاقتصاد والمياه ويجب حلّ المشكلة الأمنية

Lebanon 24
08-11-2022 | 10:44
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