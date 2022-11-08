Advertisement

أخبار عاجلة

مرشح ديموقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن بنسلفانيا يرفع دعوى ضد مسؤولي الانتخابات بعد أمر بإحصاء جميع بطاقات الانتخاب البريدية بغض النظر عن تاريخها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-11-2022 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر ليبية: اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة على تنظيم الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
08/11/2022 20:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وزارة العدل الأميركية: وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون مستعدة لمجموعة من التهديدات المحتملة على الانتخابات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2022 20:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلادلفيا تشهد إقبالا ضعيفا على التصويت في الانتخابات النصفية الأميركية مقارنة بالبريد (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/11/2022 20:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر إسرائيلية: الرئيس الأميركي جو بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات
lebanon 24
08/11/2022 20:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2022-11-08
13:03 | 2022-11-08
12:24 | 2022-11-08
12:07 | 2022-11-08
12:02 | 2022-11-08
11:41 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website