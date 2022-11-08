مرشح ديموقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن بنسلفانيا يرفع دعوى ضد مسؤولي الانتخابات بعد أمر بإحصاء جميع بطاقات الانتخاب البريدية بغض النظر عن تاريخها (سكاي نيوز)

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