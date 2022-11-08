Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون في ولاية لويزيانا: نقل مركز اقتراع في مدرسة بالقرب من مدينة نيو أورلينز عاصمة الولاية إلى موقع آخر بعد تهديد بوجود قنبلة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-11-2022 | 12:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سكرتيرة ولاية أريزونا والمرشحة لمنصب الحاكم تدعو الناخبين للاقتراع وتقول أن أصواتهم ستحسب بشكل آمن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2022 20:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وزارة العدل الأميركية: وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون مستعدة لمجموعة من التهديدات المحتملة على الانتخابات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2022 20:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هناك إقبال جيد على التصويت في ولاية جورجيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2022 20:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء محطة القطارات في مدينة ويلمنغتون بديلاوير الأميركية للاشتباه في وجود مواد متفجرة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2022 20:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2022-11-08
13:03 | 2022-11-08
12:07 | 2022-11-08
12:02 | 2022-11-08
11:41 | 2022-11-08
11:38 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website