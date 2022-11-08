مسؤولون في ولاية لويزيانا: نقل مركز اقتراع في مدرسة بالقرب من مدينة نيو أورلينز عاصمة الولاية إلى موقع آخر بعد تهديد بوجود قنبلة (سكاي نيوز عربية)

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