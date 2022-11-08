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انتشال 3 جثث من ضحايا انهيار المبنى في إمبابة شمال القاهرة واستمرار عمليات البحث والإنقاذ (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
08-11-2022
|
13:41
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