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مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة: واشنطن ستقدم 25 مليون دولار مساعدات لأوكراني (الشرق)

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:00
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