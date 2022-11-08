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البيت الأبيض: الرئيس بايدن أجرى محادثة هاتفية مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:42
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