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عملة بتكوين الرقمية تخسر 12.45% من قيمتها وسعرها يصل إلى حدود 18 ألف دولار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:43
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