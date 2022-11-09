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المرصد السوري: عشرات القتلى في صفوف جماعات مسلحة موالية لطهران إثر غارات شرقي سوريا

Lebanon 24
09-11-2022 | 01:38
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