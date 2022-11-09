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زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي: الشعب الأميركي مستعد لأغلبية جمهورية في مسار جديد نحو اقتصاد قوي

Lebanon 24
09-11-2022 | 01:58
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