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التلفزيون الإيراني يقر بأن الصهاريج التي استهدفت بمسيرة "مجهولة" على الحدود السورية العراقية كانت متوجهة إلى لبنان (الحدث)

Lebanon 24
09-11-2022 | 02:54
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