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رئيس البنك الدولي: سيتم تخصيص نصف التمويل من البنك الدولي بشأن المناخ لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية
Lebanon 24
09-11-2022
|
04:16
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