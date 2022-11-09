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وزارة الدفاع الروسية: إحباط 12 محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
09-11-2022 | 06:41
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