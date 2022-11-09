Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة لـ"الجديد": وباء "الكوليرا" في لبنان ما زال تحت السيطرة والمستشفيات تقوم بواجبها وتستعد بشكل مناسب

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: هناك انتشار متسارع لوباء "الكوليرا " في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى من المرضى هي من النازحين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عن المواطنين اللبنانيين
lebanon 24
09/11/2022 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الأبيض عبر "الجديد": هناك نسبة إصابات كبيرة بـ"الكوليرا" في عكار
lebanon 24
09/11/2022 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بُشرى سارّة بشأن "الكوليرا" في لبنان.. ماذا أعلن وزير الصحة؟
lebanon 24
09/11/2022 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد "الكوليرا" في لبنان... هذا ما كشفه وزير الصحة
lebanon 24
09/11/2022 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:55 | 2022-11-09
11:44 | 2022-11-09
11:38 | 2022-11-09
11:38 | 2022-11-09
11:20 | 2022-11-09
11:05 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website