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ماكرون: الحرب في أوروبا تنذر بمنافسات جيوسياسية أكبر في المستقبل ولا يجب استمرارها و الظروف الحالية تستدعي حماية حلف "الناتو" وتعزيزه وليس إضعافه

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:07
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