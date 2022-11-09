18
o
بيروت
19
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"بلومبرغ" نقلا عن مصادر: وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيُمثل روسيا بقمة العشرين بدلا من بوتين (الشرق)
Lebanon 24
09-11-2022
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: مجموعة القراصنة الروسية "خاكنيت" بررت الهجوم بسبب مساعدة تل أبيب لكييف
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: مجموعة القراصنة الروسية "خاكنيت" بررت الهجوم بسبب مساعدة تل أبيب لكييف
09/11/2022 22:20:39
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية تعلن تدمير رؤوس حربية لصواريخ "نبتون" الأوكرانية بمدينة خاركوف (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية الروسية تعلن تدمير رؤوس حربية لصواريخ "نبتون" الأوكرانية بمدينة خاركوف (الشرق)
09/11/2022 22:20:39
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء العدو الإسرائيلي لوزير الخارجية الأوكراني: "إسرائيل" قلقة من التعاون العسكري بين روسيا وايران
Lebanon 24
رئيس وزراء العدو الإسرائيلي لوزير الخارجية الأوكراني: "إسرائيل" قلقة من التعاون العسكري بين روسيا وايران
09/11/2022 22:20:39
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الحكومة لابيد ووزير الخارجية الأوكراني سيناقشان هذا الأسبوع طلب كييف تزويدها بمعدات عسكرية
Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الحكومة لابيد ووزير الخارجية الأوكراني سيناقشان هذا الأسبوع طلب كييف تزويدها بمعدات عسكرية
09/11/2022 22:20:39
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
02:29 | 2022-11-09
09/11/2022 02:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:11 | 2022-11-09
فوز حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتس بولاية ثانية على حساب المرشح الديمقراطي شارلي كريست
15:08 | 2022-11-09
جولة ثانية للانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا بعد فشل المرشحين الديمقراطي والجمهوري في تخطي 50%
15:04 | 2022-11-09
ألمانيا تعلن أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل
14:58 | 2022-11-09
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: التكتل لديه استراتيجية جديدة لتعزيز شراكته مع دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق)
14:49 | 2022-11-09
العقود الآجلة للنفط الأميركي تتراجع 3.08 دولار عند التسوية إلى 85.83 دولار للبرميل (الشرق)
14:38 | 2022-11-09
فوكس نيوز: ارتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب إلى 204 (العربية)
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 22:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact