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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: التكتل لديه استراتيجية جديدة لتعزيز شراكته مع دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق)

Lebanon 24
09-11-2022 | 14:58
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