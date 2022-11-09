Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: نيتي هى الترشح لولاية رئاسية ثانية (الحدث)

Lebanon 24
09-11-2022 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاعات رأي: 70% من الناخبين الأميركيين لا يرغبون بترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية
lebanon 24
10/11/2022 05:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هو الرئيس الأكبر سناً بتاريخ الولايات المتحدة.. بايدن لم يحسم قرار ترشحه لولاية ثانية!
lebanon 24
10/11/2022 05:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"النية موجودة".. بايدن لم يحسم قرار ترشحه النهائي لولاية ثانية
lebanon 24
10/11/2022 05:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار كبير للرئيس الأميركي: نتائج الانتخابات النصفية لن يكون لها تأثير على قرار بايدن بشأن الترشح للرئاسة مرة أخرى
lebanon 24
10/11/2022 05:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:31 | 2022-11-09
19:21 | 2022-11-09
18:31 | 2022-11-09
18:00 | 2022-11-09
17:23 | 2022-11-09
17:11 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website