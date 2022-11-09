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زوارق الاحتلال الحربية تطلق قنابل إنارة وتطلق النار تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر محافظة خانيونس

Lebanon 24
09-11-2022 | 17:23
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