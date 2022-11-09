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ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مع ظهور النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

Lebanon 24
09-11-2022 | 18:00
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