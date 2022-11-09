22
o
بيروت
23
o
طرابلس
8
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
CNN: الجمهوريون بحاجة إلى الفوز بسبعة مقاعد جديدة لقيادة مجلس النواب
Lebanon 24
09-11-2022
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجمهوريون ينتزعون حتى الآن 6 مقاعد في مجلس النواب كان يسيطر عليها ديموقراطيون
Lebanon 24
الجمهوريون ينتزعون حتى الآن 6 مقاعد في مجلس النواب كان يسيطر عليها ديموقراطيون
10/11/2022 09:39:24
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهوريون يقتربون من الأغلبية بمجلس النواب.. اليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
الجمهوريون يقتربون من الأغلبية بمجلس النواب.. اليكم آخر المعطيات
10/11/2022 09:39:24
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: لا تزال هناك إمكانية للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وخسرنا مقاعد قليلة (العربية)
Lebanon 24
بايدن: لا تزال هناك إمكانية للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وخسرنا مقاعد قليلة (العربية)
10/11/2022 09:39:24
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب إلى 206 (فوكس نيوز الاميركية)
Lebanon 24
إرتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب إلى 206 (فوكس نيوز الاميركية)
10/11/2022 09:39:24
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الى المدخنين.. اليكم الاسعار الجديدة للسجائر والمعسل في لبنان
Lebanon 24
الى المدخنين.. اليكم الاسعار الجديدة للسجائر والمعسل في لبنان
13:21 | 2022-11-09
09/11/2022 01:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد عارية والكدمات تغطي جسدها.. ماذا حصل معها؟ (صور)
Lebanon 24
بيلا حديد عارية والكدمات تغطي جسدها.. ماذا حصل معها؟ (صور)
04:03 | 2022-11-09
09/11/2022 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا "أقنع" باسيل وانقسام داخل "تكتل لبنان القوي"
Lebanon 24
وفيق صفا "أقنع" باسيل وانقسام داخل "تكتل لبنان القوي"
22:15 | 2022-11-09
09/11/2022 10:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:35 | 2022-11-10
الكرملين يؤكد أن لافروف سيرأس الوفد الروسي في قمة العشرين في بالي بإندونيسيا
02:29 | 2022-11-10
وزارة الخارجية الصينية تقول إن بكين تتعامل مع الاقتراح الأميركي بإجراء محادثات بين رئيسي البلدين في إندونيسيا "بجدية"
01:50 | 2022-11-10
نزيه متى لـ"الانباء الالكترونية": لقد جرّبنا منذ اقرار الطائف الى اليوم 4 رؤساء جمهورية فماذا كانت النتيجة؟ مزيداً من الانقسام والتراجع وصولاً الى الانهيار
01:01 | 2022-11-10
نوفوستي: بوتين قد يشارك في قمة العشرين عبر الفيديو
00:19 | 2022-11-10
الشرطة الإيرانية تقول إنها اعتقلت "وكيلا" لقناة إيران إنترناشونال المعارضة
00:13 | 2022-11-10
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث، 3 قتلى و 4 جرحى
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
10/11/2022 09:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact