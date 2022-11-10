نزيه متى لـ"الانباء الالكترونية": لقد جرّبنا منذ اقرار الطائف الى اليوم 4 رؤساء جمهورية فماذا كانت النتيجة؟ مزيداً من الانقسام والتراجع وصولاً الى الانهيار

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