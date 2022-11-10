Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الصينية تقول إن بكين تتعامل مع الاقتراح الأميركي بإجراء محادثات بين رئيسي البلدين في إندونيسيا "بجدية"

Lebanon 24
10-11-2022 | 02:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: منع وقوع صدام بين القوى النووية الكبرى "أولويتنا الرئيسية"
lebanon 24
10/11/2022 18:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة "الاحتواء والقمع" بحق بكين
lebanon 24
10/11/2022 18:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "وول ستريت جورنال": مستشار الأمن القومي الأميركي شارك في محادثات غير معلنة مع كبار مساعدي الرئيس الروسي بشأن التصعيد العسكري في أوكرانيا والتهديدات النووية
lebanon 24
10/11/2022 18:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يطالب الرئيس الأميركي بالتوقف عن "السلوك المنافق" بعد تعهده "بتحرير" إيران
lebanon 24
10/11/2022 18:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2022-11-10
11:01 | 2022-11-10
10:55 | 2022-11-10
10:48 | 2022-11-10
10:40 | 2022-11-10
10:17 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website