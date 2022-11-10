ميقاتي: يبدو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة

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