ميقاتي: إنَ الايحاءَ للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية أو تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه هو تضليلٌ ونفاقٌ

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