ميقاتي: حريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق

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