ميقاتي: لا يجوز أن يبقى مقام رئاسة الجمهورية خالياً ولا ليومٍ واحد لأن خلوّ السدَّةِ الأولى يعطبُ الحياةَ الدستورية ويُعيقُ تعافيَ البلاد

Lebanon 24