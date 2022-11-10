Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لا يجوز أن يبقى مقام رئاسة الجمهورية خالياً ولا ليومٍ واحد لأن خلوّ السدَّةِ الأولى يعطبُ الحياةَ الدستورية ويُعيقُ تعافيَ البلاد

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية ومن دورٍ كرَّسَه اتفاقُ الطائف يشكِّلُ عنوانَ انتظامِ عملِ السلطاتِ كلِّها
lebanon 24
10/11/2022 18:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي وقع قانون السرية المصرفية وأحاله على رئاسة الجمهورية
lebanon 24
10/11/2022 18:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جورجيا ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد
lebanon 24
10/11/2022 18:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية.
lebanon 24
10/11/2022 18:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2022-11-10
11:01 | 2022-11-10
10:55 | 2022-11-10
10:48 | 2022-11-10
10:40 | 2022-11-10
10:17 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website