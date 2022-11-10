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عدد النواب المتواجدين في القاعة العامة حتى الساعة هو 75 نائباً

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:51
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زيلينسكي يطلب من مجلس النواب الأوكراني تمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية
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10/11/2022 18:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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