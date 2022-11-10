النائب حسين الحاج حسن: طالما ليس هناك حوار وتفاهم بين المكونات السياسية والنيابية فان اي تكتل ليس لديه امكانية بتأمين عدد الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية (الجديد)

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