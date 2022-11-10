النائب طوني فرنجية من مجلس النواب: اليوم لا شيء ناضح ونتمنى أن يكون هناك في أقرب وقت ممكن لقاءات بين القادة اللبنانيين من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويوحد البلد حول مشروع انقاذي

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