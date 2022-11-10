النائب سامي الجميّل: حاولنا مراراً أن نعلم على أيّ مواد يستند الرئيس برّي في موضوع النّصاب لأنّه برأينا يجب أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس

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