Advertisement

أخبار عاجلة

النائب ابراهيم منيمنة: نحن بحالة مراوحة والقوى السياسية بانتظار اشارة ما حتى يصبح هناك توافق على رئيس

Lebanon 24
10-11-2022 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب حسين الحاج حسن: طالما ليس هناك حوار وتفاهم بين المكونات السياسية والنيابية فان اي تكتل ليس لديه امكانية بتأمين عدد الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية (الجديد)
lebanon 24
10/11/2022 18:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع
lebanon 24
10/11/2022 18:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجية من مجلس النواب: اليوم لا شيء ناضح ونتمنى أن يكون هناك في أقرب وقت ممكن لقاءات بين القادة اللبنانيين من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويوحد البلد حول مشروع انقاذي
lebanon 24
10/11/2022 18:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
lebanon 24
10/11/2022 18:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2022-11-10
11:01 | 2022-11-10
10:55 | 2022-11-10
10:48 | 2022-11-10
10:40 | 2022-11-10
10:17 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website