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عدوان: قائد الجيش يمتلك المؤهلات نظراً لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة إنما لتاريخه ليس مطروحاً ولم يترشح ونحن لسنا بمعرض القيام بتسويات وموقفنا واضح

Lebanon 24
10-11-2022 | 05:13
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