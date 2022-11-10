عدوان: قائد الجيش يمتلك المؤهلات نظراً لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة إنما لتاريخه ليس مطروحاً ولم يترشح ونحن لسنا بمعرض القيام بتسويات وموقفنا واضح

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