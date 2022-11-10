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المفوضية الأوروبية تقترح خطة تسمح للقوات المسلحة بالتحرك أسرع وبحرية خارج الحدود

Lebanon 24
10-11-2022 | 06:09
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