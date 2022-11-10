ميقاتي مستقبلا مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور: نتمنى دعم الوكالة الاميركية الادارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها إضافة الى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الازمات التي تعاني منها

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