Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي مستقبلا مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور: نتمنى دعم الوكالة الاميركية الادارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها إضافة الى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الازمات التي تعاني منها

Lebanon 24
10-11-2022 | 07:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: اهتمام الحكومة يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء
lebanon 24
10/11/2022 18:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: على الرغم من كل التحديات التي تواجهنا خطت الحكومة اللبنانية خطوات كبيرة في استجابتها لمكافحة التغير المناخي كجزء من التزاماتنا الوطنية بالتعاون مع الدول الاخرى
lebanon 24
10/11/2022 18:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: آمل ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية
lebanon 24
10/11/2022 18:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سنعزز تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تعاملت معنا تقنيا لا سياسيا (الجزيرة)
lebanon 24
10/11/2022 18:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2022-11-10
11:01 | 2022-11-10
10:55 | 2022-11-10
10:48 | 2022-11-10
10:40 | 2022-11-10
10:17 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website