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أبو الحسن لـ"الجديد": يبدو أننا ذاهبون إلى المراوحة المملة المذلة للشعب اللبناني فقد وصلنا إلى حائط مسدود والمطلوب كسر الجمود

Lebanon 24
10-11-2022 | 08:08
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